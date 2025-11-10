Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Paddy Cosgrave, co-fundador e presidente executivo da Web Summit.
Paddy Cosgrave, co-fundador e presidente executivo da Web Summit. José Sena Goulão/Lusa
Economia

Web Summit: Governo ambiciona colocar o país na liderança da IA

Começou a Web Summit, um dos maiores eventos tecnológicos do mundo. Em Lisboa, são esperados mais de 70 mil participantes, 2500 startups e mil investidores.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a

Foi com palavras de ambição que o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, abriu ontem a Web Summit 2025, uma das conferências de tecnologia mais relevantes do mundo, cujo palco é Lisboa. Portugal "tem todas as condições para se tornar um líder mundial em Inteligência Artificial" (IA), afirmou na sessão de abertura da 10ª edição do evento, que irá decorrer até quinta-feira, e onde são esperadas mais de 70 mil pessoas. O país é "competitivo em termos de custos, tem forte impacto e ambição global", justificou.

Na abertura oficial dos trabalhos, com a presença do co-fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, e do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, Gonçalo Matias, sinalizou que "a jornada digital de Portugal depende da nossa capacidade coletiva de fazer o que a própria tecnologia faz melhor: aprender, adaptar e colaborar." No evento, onde marcarão presença mais de 2500 startups, mil investidores e 900 oradores, o governante deixou à plateia um desafio "simples, mas exigente: inovem, experimentem, sonhem".

Gonçalo Matias, que participou na abertura do evento em representação do primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu que "a tecnologia é hoje uma força que nos desafia a repensar a forma como governamos, como decidimos e como servimos". Na sua opinião, a IA, os dados e a transformação digital "estão a remodelar a nossa economia, a nossa administração e até a própria ideia de governação".

A Agenda Nacional de Inteligência Artificial, iniciativa da Estratégia Nacional Digital focada no talento, infraestruturas e inovação e investigação, está "prevista para as próximas semanas" e permitirá "ligar tecnologia, economia e soberania, posicionando Portugal como um polo de IA responsável e de inovação", afirmou ainda. Para preparar o país para esta transformação, o governante lembrou o objetivo de capacitar mais de dois milhões de cidadãos até 2030 em competências digitais básicas e avançadas, o lançamento da Amália, a IA portuguesa, e a aposta na captação de investimento em centro de dados.

Na ocasião, o ministro frisou que o país está a posicionar-se "como um dos principais centros europeus de gigafábricas de IA, com um investimento estimado superior a 16 mil milhões de euros". Gonçalo Matias defendeu que Portugal tem "uma posição estratégica verdadeiramente excecional". Como elencou, "é um hipercentro de cabos submarinos que ligam o mundo, enquanto Lisboa figura entre as cidades transcontinentais mais interligadas do mundo", a que se soma "um ecossistema profissional altamente qualificado".

178 portuguesas

Esta 10ª edição da Web Summit conta com 178 startups portuguesas, especialmente focadas na IA, saúde e educação. São empresas que são apoiadas pela Startup Portugal e pela Unicorn Factory Lisboa. A conferência é vista como um espaço privilegiado para a promoção destes novos negócios. Segundo disse à Lusa, o presidente executivo da Unicorn Factory Lisboa, Gil Azevedo, é um palco "que vamos poder dar às startups portuguesas de conseguirem ter aqui contactos a nível internacional".

Gil Azevedo revelou que a Unicorn Factory foi contactada por 25 delegações internacionais que demonstraram interesse em vir a Lisboa conhecer o projeto. “Temos mais de 25 delegações internacionais que nos pediram para vir conhecer o nosso projeto, o projeto Unicorn Factory Lisboa, e conhecer o ecossistema da cidade e, portanto, a nível de grandes números temos uma expectativa muito positiva em relação à Web Summit”, afirmou.

De além fronteiras, estão por estes dias em Lisboa representantes de gigantes tecnológicos como a Google, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia, Oracle, IBM, Uber, TikTok, entre muitas outras. Previstas estão as presenças do presidente da Microsoft, Brad Smith, Evan Sharp, co-fundador do Pinterest, Biz Stone, co-fundador do Twitter ou Alex Schultz, administrador do departamento de marketing da Meta. A antiga tenista Maria Sharapova ou o influenciador Khaby Lame são outras das figuras internacionais que se encontram pela capital portuguesa para participar no evento.

Uma das novidades do certame deste ano é o China Summit, onde (como indica o nome) o destaque vai para as tecnológicas chinesas. Estas empresas vão aproveitar o evento para fazer a ponte com o mundo ocidental.

Foi já em 2016 que Lisboa recebeu a primeira Web Summit, que, desde aí, passou a ter periodicidade anual na capital portuguesa. Entretanto, em 2018, os diferentes governos, autarquia de Lisboa e Web Summit comprometeram-se em manter a conferência na cidade por mais dez anos e a não realização de eventos concorrentes na Europa nesse período. A contrapartida é a atribuição de 11 milhões de euros por cada edição. Até 2028, o evento continuará a ter o palco em Lisboa.

Paddy Cosgrave, co-fundador e presidente executivo da Web Summit.
Web Summit. Brasil chega com mais de 370 ‘startups’ e programação intensa
Paddy Cosgrave, co-fundador e presidente executivo da Web Summit.
Corrida de Portugal aos milhões das gigafábricas de dados ensombrada por Espanha
Lisboa
Paddy Cosgrave
Gonçalo Matias
web summit 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt