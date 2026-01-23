Volume de dados da internet em 2025 daria para 2,2 milhões de anos de futebol

O ano de 2025 marcou um novo capítulo na história da conectividade global. A DE-CIX, principal operador mundial de Pontos de Troca de Internet (IXP), revelou que o tráfego global de dados nas suas plataformas atingiu o valor recorde de 79 exabytes (EB). Este número representa um crescimento de 16% face a 2024 e mais do que duplicou os valores registados há cinco anos.Para ilustrar a magnitude deste volume, a operadora explica que os 79 exabytes trocados equivalem à quantidade de dados necessária para transmitir um jogo de futebol em alta definição (Full HD) de forma ininterrupta durante 2,2 milhões de anos – uma escala temporal que desafia a imaginação.Portugal não foi exceção a esta tendência de crescimento. No DE-CIX Lisboa, o recorde histórico de tráfego foi batido logo no final do verão, a 16 de setembro de 2025. Com uma taxa de transferência de 102,81 Gbit/s, o pico de dados na capital portuguesa coincidiu precisamente com a estreia do Benfica na edição de 2025/2026 da UEFA Champions League, sublinhando a paixão nacional pelo futebol como um motor crítico da infraestrutura digital.O "efeito Champions" e os picos de tráfego globalA nível mundial, o desporto em direto continua a ser o grande catalisador dos picos de tráfego. O dia de maior atividade global foi 9 de dezembro de 2025, coincidindo com a 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Às 19.11 (hora de Lisboa), a taxa de transferência atingiu o pico de 26,99 terabits por segundo (Tbit/s).De acordo com os dados da operadora, se a informação trocada durante apenas um segundo neste momento de pico fosse impressa, a pilha de papel seria 21 vezes mais alta do que o Monte Everest. Neste mesmo instante, o DE-CIX Frankfurt estabeleceu um novo recorde histórico de 18,73 Tbit/s.IA e trabalho remoto sustentam crescimentoAlém dos eventos desportivos, a DE-CIX aponta causas estruturais para este aumento sustentado. Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX, sublinha que o crescimento é impulsionado pelo streaming, pelas cargas de trabalho associadas à Inteligência Artificial (IA), pelos milhares de milhões de dispositivos ligados (IoT) e pela consolidação do trabalho híbrido e remoto em todo o mundo."Torna-se claro que uma infraestrutura digital resiliente e de alta capacidade nunca foi tão crucial para o nosso mundo conectado", afirma o executivo, destacando que o lançamento de novos softwares e videojogos também contribuiu para os resultados de 2025.