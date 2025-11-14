Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mário Lino, ministro das Obras Públicas, e Fernando Teixeira dos Santos, ministro das Finanças, do governo PS, aqui em 2005.
Mário Lino, ministro das Obras Públicas, e Fernando Teixeira dos Santos, ministro das Finanças, do governo PS, aqui em 2005.Foto: João Girão / Arquivo DN
Economia

Valor em contratos públicos bate máximo histórico nacional com concurso para a linha de TGV a norte

Adjudicação da ferrovia de alta velocidade, entre Porto e Oiã, faz disparar valor da contratação publicitada este ano, com mais 1,7 mil milhões de euros. Projeto para 30 anos, segundo o Portal Base.
Luís Reis Ribeiro
Orçamento do Estado
PRR
Fundos europeus
TGV
Alta velocidade
investimento público
Contratação Pública
investimento privado

