UE transfere oito mil milhões para reconstruir infraestruturas e garantir estabilidade financeira da Ucrânia

A União Europeia (UE) formalizou a transferência de mais oito mil milhões de euros com o intuito de apoiar o governo ucraniano. A decisão concretiza a entrega da “maior tranche de financiamento alguma vez disponibilizada de uma só vez” no âmbito do Mecanismo para a Ucrânia.

A verba abrange cerca de cinco mil milhões de euros enquadrados no empréstimo comunitário fixado em 90 mil milhões para o biénio de 2026 e 2027, revela o comunicado do Conselho da UE, divulgado esta segunda-feira, 16 de novembro.

O financiamento canalizado visa “reforçar a estabilidade macrofinanceira” e “assegurar o funcionamento da sua administração pública”, promovendo em paralelo a recuperação das infraestruturas e da economia.

A disponibilização dos fundos esteve condicionada à verificação do cumprimento de “mais de 20 medidas” acordadas com Bruxelas, com incidência direta no reforço do sistema judicial, na luta contra a corrupção e na proteção ambiental.

Criado em março de 2024 para apoiar a “reconstrução, a recuperação e a modernização” da Ucrânia até 2027, o mecanismo comunitário associa cada desembolso a metas estipuladas no chamado Plano para a Ucrânia, classificado pelas instituições europeias como um “roteiro para a recuperação e adesão à UE”.

Com esta nova prestação, os montantes já entregues a Kiev superam os 40 mil milhões de euros, num momento em que os ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco se reúnem em Bruxelas para delinear o apoio financeiro e militar antes do inverno.