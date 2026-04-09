Táxis-robô chegam à Europa. Zagreb e Londres lideram a revolução dos transportes

A paisagem urbana europeia sofreu esta semana uma mutação histórica. Com a chegada dos táxis-robô a Zagreb e o início dos testes da Waymo em Londres, a condução autónoma deixou de ser uma promessa futurista para se tornar uma realidade quotidiana nas estradas do continente.Na quarta-feira, 8 de abril, Zagreb tornou-se oficialmente a primeira cidade da Europa a disponibilizar um serviço comercial de táxis-robô. O projeto é fruto de uma parceria estratégica entre a Verne (empresa do grupo croata Rimac), a Pony.ai e a Uber. O serviço já permite que o público reserve viagens através de uma aplicação, cobrindo inicialmente uma área de 90 quilómetros quadrados, que inclui o aeroporto da capital.Com tarifas promocionais de lançamento a 1,99 euros, os veículos - que nesta fase ainda contam com um operador de segurança a bordo - pretendem demonstrar que a autonomia total é a solução para o congestionamento e a segurança rodoviária.Entretanto, em solo britânico, a Waymo (subsidiária da Alphabet, a dona da Google) iniciou este mês os seus testes-piloto. Londres servirá de palco para a maior expansão da tecnológica fora dos Estados Unidos. Utilizando o Jaguar I-PACE equipado com sensores LiDAR e radares de última geração, a Waymo planeia um lançamento comercial pleno para setembro de 2026.O desafio é grande: navegar nas ruas estreitas e no trânsito imprevisível da City londrina. Se for bem-sucedida, a Waymo espera transformar a mobilidade na capital britânica, oferecendo uma alternativa previsível e segura aos serviços tradicionais como a Uber.A segurança é o argumento central: as máquinas não sofrem de cansaço ou distração. No entanto, o debate sobre a privacidade e a recolha de dados nas cabinas autónomas continua a dividir opiniões, prometendo ser o próximo grande tópico regulatório na Europa.