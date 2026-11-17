Foi o melhor verão de sempre para o turismo do país que registou mais uma catadupa de recordes nos principais indicadores da atividade. As incertezas que têm pairado sob a economia mundial este ano não travaram os planos de férias para a época alta, nem dissiparam o apetite dos estrangeiros por Portugal.

Ao território nacional chegaram mais turistas, que pagaram mais caro pela estada o que se traduziu em receitas históricas para o setor.

Entre julho e setembro, os estabelecimentos de alojamento turístico do país receberam 10,6 milhões de hóspedes que foram responsáveis por 29,2 milhões de dormidas, o que representa um crescimento de 1,7% e de 1,9%, respetivamente, revelando um novo máximo para o período em análise, confirmam os dados divulgados esta terça-feira, 17, pelo lnstituto Nacional de Estatística (INE).

Sem surpresas, foram os visitantes internacionais o principal motor do incremento dos números, totalizando 19,7 milhões de dormidas, um aumento de 1,5%, assumindo um peso de 67,7% no quadro deste indicador. Também o mercado nacional ganhou maior expressão com 9,4 milhões de dormidas, um avanço de 2,7% face ao mesmo período homólogo.

"No total, o aumento das dormidas no trimestre (+532,8 mil) foi sustentado por ambos os mercados, embora maioritariamente pelo mercado externo, que contribuiu com 53,5% deste crescimento, correspondente a mais 284,9 mil dormidas do que no período homólogo. Os residentes contribuíram com os restantes 46,5% do aumento das dormidas, correspondendo a mais 247,9 mil dormidas", detalha o gabinete de estatística.

O mercado britânico manteve-se como o principal mercado emissor, representando 18,1% do total das dormidas de não residentes e registando um crescimento de 2,9% face ao período homólogo. O segundo lugar foi ocupado pelos turistas espanhóis, com uma quota de 11,7% (+4,4% nas dormidas). Já o mercado canadiano apresentou o crescimento mais acentuado (+5,5%).

Por outro lado, França registou a maior diminuição entre os principais mercados com uma quebra de 6,1%.

Receitas crescem mais de 5% e atingem novo recorde

A fatura a pagar para passar férias em Portugal adensou-se, pesando mais na carteira dos veraneantes que pernoitaram em hotéis, alojamentos locais ou pousadas. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) fixou-se em 108,4 euros (+1,8%) enquanto que o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) avançou 2,9% para os 155 euros.

O aumento dos preços deu impulso às tesourarias do estabelecimentos de alojamento turístico no terceiro trimestre do ano, que somaram proveitos totais recorde - que além do alojamento consideram gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria entre outros serviços - de 2,9 mil milhões de euros (+5,1%). Os proveitos de aposento, que respeitam exclusivamente às dormidas, aumentaram na mesma medida para os 2,3 mil milhões de euros.

Já numa análise ao mapa nacional, o Algarve foi a região campeã de dormidas registando a maior concentração entre julho e setembro (29,6% do total), seguida da Grande isboa (20,5%) e do Norte (18,1%).

"As dormidas de residentes e não residentes concentraram-se, sobretudo, no Algarve (27,4% e 30,6%, respetivamente). Entre os residentes, destacou-se também o Norte (19,4%), enquanto entre os não residentes a Grande isboa apresentou a segunda maior concentração (25,0%)", acrescenta o INE.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano os estabelecimentos de alojamento turístico "registaram 25,8 milhões de hóspedes (+1,9%) e 66 milhões de dormidas (+1,5%), que se traduziram em 6 mil milhões de euros de proveitos totais (+5,3%) e 4,6 mil milhões de euros de proveitos de aposento (+5,0%). Até ao fim de setembro, as dormidas de residentes aumentaram 2,5%, correspondendo a 20,3 milhões, enquanto as dos não residentes cresceram 1,1%, totalizando 45,7 milhões", conforme o INE já tinha avançada nas estatísticas rápidas da atividade divulgadas no início do mês.