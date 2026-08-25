Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUAAndres Martinez Casares/EPA
Economia

Trump quer impor nova taxa a trabalhadores estrangeiros qualificados

Taxa, no valor de 85,7 mil euros, incide sobre os vistos H-1B, que são particularmente comuns nos setores da tecnologia e da engenharia.
Nuno Braga
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O presidente norte-americano, Donald Trump, pretende avançar com uma taxa de 100 mil dólares (aproximadamente 85,7 mil euros) para os vistos H-1B, que abrangem trabalhadores estrangeiros contratados em diversas áreas.

Uma informação que surge num documento do Departamento de Segurança Interna, e ao qual a agência Efe teve acesso.

O projeto de regulamento estabelece que esta taxa será acrescentada a todos os pedidos de visto H-1B renovados anualmente, totalizando 103.265 dólares por solicitação.

Contudo, a medida enfrenta desafios legais, uma vez que, em 8 de junho, um juiz federal de Massachusetts anulou a taxa, argumentando que o governo de Trump não tinha autorização do Congresso para a impor, considerando-a um imposto, e não apenas uma taxa administrativa.

Além disso, em julho, um tribunal de recurso decidiu não suspender a decisão que eliminou a taxa de 100 mil dólares.

Apesar das contestações judiciais, o projeto de regulamento divulgado recentemente demonstra a determinação da administração Trump em estabelecer esta taxa para os trabalhadores com vistos H-1B.

É importante notar que o programa H-1B é limitado a 85 mil vistos por ano, dos quais 20 mil são reservados para trabalhadores altamente qualificados.

Estes vistos são particularmente comuns nos setores da tecnologia e da engenharia, onde a procura por profissionais frequentemente ultrapassa a oferta disponível.

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