Perspetiva geral do Start Campus, em Sines, que terá uma forte componente de IA, vendo-se à esquerda as tubagens que vão buscar água ao mar para arrefecer os servidores.
Perspetiva geral do Start Campus, em Sines, que terá uma forte componente de IA, vendo-se à esquerda as tubagens que vão buscar água ao mar para arrefecer os servidores.Gerardo Santos
Economia

Três mil economistas, políticos, gestores e peritos em IA lançam alerta global por causa da IA

Economistas — incluíndo uma dezena de portugueses —, prémios Nobel, engenheiros, informáticos, entusiastas da IA e gestores do setor privado assinam manifesto sobre perigos e oportunidades a prazo.
Luís Reis Ribeiro
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