Tormenta pode reduzir crescimento da economia para metade em 2026 ou até afetar os próximos anos
Foto: EPA / CARLOS BARROSO
Economia

Tormenta pode reduzir crescimento da economia para metade em 2026 ou até afetar os próximos anos

Impacto devastador da Kristin e do clima adverso, que continua sem dar tréguas, vão custar, pelo menos, 2,5 mil milhões de euros. Economia ia crescer cerca de 2,3%, mas deve baixar para 1,3% ou menos.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Economia
Investimento
Indústria
Exportações
edição impressa
depressão Kristin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt