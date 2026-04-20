O CEO da Apple, Tim Cook, na apresentação aos jornalistas, com o novo iPhone 17.
O CEO da Apple, Tim Cook, na apresentação aos jornalistas, com o novo iPhone 17.EPA/JOHN G. MABANGLO
Economia

Tim Cook deixa liderança da Apple após 15 anos como CEO

John Ternus, atual chefe de engenharia de hardware, foi o escolhido para suceder ao homem que levou a empresa aos 4 biliões de dólares de valorização.
Ricardo Simões Ferreira
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Tim Cook, o executivo que transformou a Apple numa potência financeira sem precedentes após a era de Steve Jobs, anunciou esta segunda-feira (20 de abril) que irá abandonar o cargo de CEO a 1 de Setembro de 2026. O conselho de administração da tecnológica já nomeou John Ternus, atual vice-presidente sénior de Engenharia de Hardware, como o seu sucessor.

Cook não sairá totalmente de cena, assumindo o papel de Presidente Executivo (Executive Chairman) do conselho de administração. Durante os próximos meses de Verão, manter-se-á nas funções atuais para garantir que a transição de liderança seja feita de forma estável e contínua.

Desde que assumiu o leme da empresa da maçã, em 2011, Cook supervisionou o crescimento da Apple até esta se tornar a primeira empresa do mundo a atingir uma capitalização de mercado de 4 biliões (milhões de milhões) de dólares. A sua gestão ficou marcada pela expansão agressiva nos sectores de serviços, saúde e tecnologia vestível

O seu sucessor anunciado, John Ternus, é visto como uma escolha que privilegia a continuidade. Com uma carreira sólida na engenharia da empresa, tem sido uma figura central no desenvolvimento de quase todos os produtos recentes de hardware da Apple.

A despedida de Cook foi feita num comunicado oficial, divulgado pelos media internacionais. O ainda CEO afirma que liderar a Apple foi o "maior privilégio" da sua vida e expressa total confiança em Ternus para conduzir a empresa no seu próximo capítulo.

Analistas do sector já reagiram à notícia, sublinhando que a promoção de Ternus sinaliza que a Apple pretende manter o seu foco na excelência do design e na integração vertical entre hardware e software.

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