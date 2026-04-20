Tim Cook deixa liderança da Apple após 15 anos como CEO

Tim Cook, o executivo que transformou a Apple numa potência financeira sem precedentes após a era de Steve Jobs, anunciou esta segunda-feira (20 de abril) que irá abandonar o cargo de CEO a 1 de Setembro de 2026. O conselho de administração da tecnológica já nomeou John Ternus, atual vice-presidente sénior de Engenharia de Hardware, como o seu sucessor.Cook não sairá totalmente de cena, assumindo o papel de Presidente Executivo (Executive Chairman) do conselho de administração. Durante os próximos meses de Verão, manter-se-á nas funções atuais para garantir que a transição de liderança seja feita de forma estável e contínua.Desde que assumiu o leme da empresa da maçã, em 2011, Cook supervisionou o crescimento da Apple até esta se tornar a primeira empresa do mundo a atingir uma capitalização de mercado de 4 biliões (milhões de milhões) de dólares. A sua gestão ficou marcada pela expansão agressiva nos sectores de serviços, saúde e tecnologia vestívelO seu sucessor anunciado, John Ternus, é visto como uma escolha que privilegia a continuidade. Com uma carreira sólida na engenharia da empresa, tem sido uma figura central no desenvolvimento de quase todos os produtos recentes de hardware da Apple.A despedida de Cook foi feita num comunicado oficial, divulgado pelos media internacionais. O ainda CEO afirma que liderar a Apple foi o "maior privilégio" da sua vida e expressa total confiança em Ternus para conduzir a empresa no seu próximo capítulo.Analistas do sector já reagiram à notícia, sublinhando que a promoção de Ternus sinaliza que a Apple pretende manter o seu foco na excelência do design e na integração vertical entre hardware e software.