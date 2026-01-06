Taxa de juro de renegociações e de novos créditos à habitação recua para 2,82%

A taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação voltou a diminuir em novembro, pelo 10.º mês consecutivo, para 2,82%, com descidas nos novos contratos e nas renegociações, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).Segundo os dados do supervisor bancário, a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação passou de 2,85% em outubro para 2,82% em novembro, comparando, ainda, com os 3,29% registados um ano antes.“Esta descida ocorreu tanto nos novos contratos como nos contratos renegociados, que registaram recuos de 0,02 pontos percentuais e 0,06 pontos percentuais, respetivamente, para 2,82% e 2,84%”, refere o BdP, numa nota hoje divulgada.No total, e nos primeiros 11 meses do ano passado, tratou-se de uma redução acumulada de 0,41 pontos percentuais na taxa de juro média deste tipo de operações.No conjunto dos países da área do euro, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação manteve-se inalterada em 3,30%, tendo Portugal apresentado a terceira taxa de juro média mais baixa, refere o BdP.Já a prestação média mensal do 'stock' de empréstimos à habitação aumentou um euro face a outubro, para 416 euros, tendo sido a terceira subida consecutiva.A taxa fixa apresentava a maior taxa de juro entre as novas operações (3,39%, -0,04 p.p.), seguindo-se a taxa variável (2,81%, -0,02 p.p.) e a taxa mista (2,73%, -0,02 p.p.).A Euribor a 12 meses, que foi a mais utilizada durante quase dois anos, até abril, representou, em novembro, 36,7% do montante das novas operações com taxa variável, enquanto a Euribor a três meses subiu para 7,11%. As operações com Euribor a seis meses representaram mais de metade (52,4%).Em termos do 'stock' total de empréstimos à habitação, a Euribor a seis meses representava 38,6%, a Euribor a 12 meses 31,8% e a três meses 25,2%.A taxa mista manteve-se como a preferida nos novos contratos, com 74,6%, seguindo-se a taxa variável, com 21,8%, e a fixa com 3,7%. .Renegociações de crédito à habitação caem em outubro para 507 milhões\n\n