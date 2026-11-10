Taxa de desemprego na OCDE estabiliza em 5% em setembro

A taxa de desemprego na OCDE manteve-se estável em 5% em setembro de 2026, situando-se 0,2 pontos percentuais (p.p.) acima do mínimo histórico de 4,8%, registado em junho de 2023.

Segundo dados divulgados esta terça-feira, havia 35,2 milhões de pessoas desempregadas nos países da OCDE, sendo que as taxas de desemprego permaneceram praticamente inalteradas em relação ao mês anterior em quase dois terços dos países com dados disponíveis, com aumentos em nove e quedas em quatro.

No extremo inferior, com taxas de 3% ou menos, encontra-se a Chéquia, Israel, Japão, Coreia e México, enquanto Espanha e Finlândia registaram taxas de desemprego de, respetivamente, 10,3% e 11%.

Em Portugal, a taxa de desemprego foi de 5,6% em setembro deste ano.

Já a taxa de desemprego jovem da OCDE para pessoas com idades entre 15 e 24 anos aumentou 0,2 p.p. em relação a agosto, atingindo 11,5%, o nível mais alto em 2026.

Em setembro, 29 países da OCDE registaram taxas de desemprego juvenil de dois dígitos, superando 20% no Chile, na Estónia, na Finlândia, em França, no Luxemburgo, em Espanha e na Suécia.