O Governo assinou contratos de investimento para a construção de duas fábricas em Sines, uma de baterias de lítio e outra de componentes para baterias elétricas.
Leonardo Negrão
Sines ganha projetos habitacionais de 100 milhões à boleia dos grandes investimentos

Promotora imobiliária vai construir casas para habitação permanente, destinadas aos segmentos médio e médio alto. Tem dois empreendimentos prestes a iniciar obra e outros em carteira.
