Seguros vão pagar mais de 500 milhões por danos causados pelas tempestades
Reinaldo Rodrigues
Seguros vão pagar mais de 500 milhões por danos causados pelas tempestades

Cálculo só abrange período até 3 de fevereiro e é provisório. Já foram pagos ou provisionados 260 milhões, garante a APS, que pede ao Governo para não se esquecer de avançar com fundo de catástrofes.
Carla Aguiar
