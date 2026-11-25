O Presidente da República saudou esta quarta-feira a aprovação do Orçamento do Estado para 2027 e disse esperar que o diálogo que criou condições para a sua viabilização, assegurada pela abstenção do PS, resulte em novos entendimentos.

António José Seguro discursava na Assembleia da República, na sessão solene evocativa do 25 de Novembro de 1975, realizada no dia seguinte à aprovação da proposta de Orçamento do Governo PSD/CDS-PP, que na especialidade teve várias várias alterações impostas pela oposição.

"Todos compreenderão que inicie a minha intervenção saudando a aprovação do Orçamento de Estado para 2027, a preservação do equilíbrio das contas públicas e o reforço da confiança e da credibilidade de Portugal na Europa e no mundo", declarou o chefe de Estado.

"Nos tempos incertos que vivemos, com a guerra na Europa, o conflito no Estreito de Ormuz, as dificuldades para a aprovação do quadro financeiro plurianual da União Europeia, a aprovação do Orçamento é uma mais-valia que desejo que se transforme em prosperidade para os portugueses", considerou.

A seguir, o Presidente da República formulou o desejo de que "o diálogo do último estio, que criou as condições para a viabilização deste Orçamento, possa resultar em novos entendimentos que resolvam os sérios problemas que os portugueses enfrentam".

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2027 foi aprovada em votação final global na terça-feira, com votos a favor de PSD e CDS-PP, abstenções do PS e do JPP, e votos contra de Chega, IL, Livre, PCP, BE e PAN.

Ainda antes de ser conhecida a proposta do Governo chefiado por Luís Montenegro, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, anunciou, no fim de setembro, que iria propor a abstenção aos órgãos do seu partido, considerando cumpridas pelo primeiro-ministro um conjunto de condições que tinha colocado.