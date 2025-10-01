Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revolução nos combustíveis “verdes” pode baixar emissões até 92%
Repsol lançou o Nexa, renovável, a partir de resíduos florestais e orgânicos, que competiu no Paris-Dakar. Está disponível em Espanha, mas ainda não em Portugal, disse o administrador Armando Oliveira
Carla Aguiar
ambiente
Combustíveis
Portugal Mobi Summit
emissões de CO2
Repsol

