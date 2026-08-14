Remuneração bruta total mensal dos trabalhadores cresce 1,8% no 2.º trimestre

A remuneração bruta total mensal por trabalhador em Portugal aumentou em média 1,8% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Não sendo considerada a variação do Índice de Preços do Consumidor (IPC), a remuneração bruta total média aumentou 5,1% no período em análise para 1.835 euros.

Estes resultados abrangem 4,9 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, mais 1,7% do que no mesmo período de 2025.

*Em atualização