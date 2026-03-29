Querem uma quarta luz no semáforo para sermos obrigados a seguir a máquina da frente

A quarta luz no semáforo já tem cor e um propósito: transformar o condutor num seguidor passivo de algoritmos. Esqueça qualquer liberdade de decidir o que fazer num cruzamento. O futuro da mobilidade, a julgar pelos especialistas, passa pela "luz branca", um sinal que lhe ordena que silencie a sua intuição e se limite a seguir, como um vagão submisso, o veículo autónomo que vai à sua frente.Esta proposta, desenvolvida por investigadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte (NC State), retira totalmente o condutor do centro da decisão. O conceito é simples: quando o fluxo de veículos autónomos (AV) num cruzamento é suficiente para coordenar o tráfego de forma otimizada, o semáforo — que lê através de sensores sem fios a presença destes veículos — ativa a luz branca. Nesse momento, o condutor humano tem de deixar de olhar para o cruzamento e passa a olhar apenas para as luzes de presença do carro da frente. Se ele avança, a pessoa avança. Se ele trava, ela trava. A máquina é a autoridade suprema.A ideia não é nova, mas a tecnologia agora permite-aO estudo, intitulado White Phase Intersection Control Through Distributed Coordination, que tem Ali Hajbabaie como investigador principal, foi publicado originalmente em 2023, mas está de novo a dar que falar porque os mais recentes dados sobre segurança rodoviária e fluidez de trânsito parecem dar-lhe razão. Tecnicamente, o sistema baseia-se num paradigma de "Controlo Móvel": ao contrário dos semáforos tradicionais, em que um computador central fixo decide os tempos, aqui são os próprios carros autónomos que assumem a gestão do cruzamento.Nos últimos 18 meses, a equipa da NC State publicou atualizações que transformaram uma teoria académica no que, dizem, é uma solução de infraestrutura viável. O modelo de 2023 focava-se apenas na fluidez dos carros; agora, dados publicados na Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering integraram a variável mais imprevisível de todas: os peões. Através de comunicações V2X (Veículo-para-Tudo) e da latência ultrabaixa das redes 6G, os veículos partilham o que chamam de "perceção cooperativa". Isto significa que se um único sensor de um carro detetar um peão a centenas de metros, essa informação é replicada instantaneamente para todos os outros veículos e para o semáforo. Os investigadores dizem conseguir demonstrar que estes sistemas conseguem "ver" e proteger quem atravessa a rua melhor do que os condutores humanos, derrubando assim a última barreira de segurança que impedia a realização de testes em ambiente real.Ditadura da eficiência: 94% de otimizaçãoO argumento utilizado para nos convencer a abdicar da decisão sobre os pedais é puramente matemático. As simulações mais recentes, realizadas já este ano, mostram que, em cenários de tráfego denso, a "fase branca" pode reduzir os atrasos nos cruzamentos em impressionantes 94%. Num mundo obcecado com a produtividade e a redução de emissões, estes números funcionam como um rolo compressor sobre qualquer hesitação ética.Mas o custo desta fluidez é a morte da agência humana. O sistema de "coordenação distribuída" trata o trânsito como um fluxo de dados puramente lógico. Para o algoritmo, um condutor humano que hesita ou que tenta ser cortês (deixar passar um carro em dificuldades, por exemplo, ou um peão perdido…) é apenas "ruído" — um erro estatístico que prejudica a média global. A luz branca visa servir para eliminar esse ruído, forçando o comportamento humano a moldar-se às necessidades do software. Só talvez quem tenha visto o filme THX 1138, obra de 1971 quase esquecida de George Lucas sobre uma sociedade controlada por computadores, tenha noção do que este tipo de (des)humanidade significa.Passageiros ao volante do carroEstamos assim a ser empurrados para uma realidade em que seremos passageiros do algoritmo, mesmo quando estamos tecnicamente ao comando de um veículo manual. O sistema está a ser desenhado para que a infraestrutura urbana dite o seu comportamento através da máquina que o precede — mesmo que não possua um carro autónomo, será "arrastado" pela lógica de quem o possui.A implementação técnica prevê que a "fase branca" seja ativada apenas quando é atingido um determinado limite crítico de veículos autónomos no cruzamento. Contudo, à medida que a frota global se eletrifica e automatiza, este limite será atingido com maior frequência, tornando a condução humana um ato de mimetismo robótico. A questão que resta é saber se estamos preparados para aceitar que o volante se torne um mero adereço de conforto, enquanto seguimos, obedientes, as instruções silenciosas de um cérebro eletrónico coletivo que já não nos reconhece como indivíduos, mas como unidades de tráfego.