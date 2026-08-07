Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida
Ministro da Economia, Manuel Castro AlmeidaTIAGO PETINGA/LUSA
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PRR: Portugal recebeu hoje 2,3 mil milhões referente ao 9.º desembolso

Com este pagamento, o montante recebido por Portugal ascende a cerca de 17.230 milhões de euros, o equivalente a 79% da dotação global do PRR.
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Portugal recebeu esta sexta-feira um desembolso de 2.320 milhões de euros da Comissão Europeia, referente ao 9.º pedido de pagamento feito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), disse o Ministério da Economia e Coesão Territorial em comunicado.

Com este pagamento, o montante recebido por Portugal ascende a cerca de 17.230 milhões de euros, o equivalente a 79% da dotação global do PRR.

"O pagamento resulta da validação, pela Comissão Europeia, dos 51 marcos e metas associados ao 9.º pedido de pagamento, refletindo o avanço das reformas e investimentos em áreas estratégicas, como a transição energética, a descarbonização, a inovação, a qualificação dos recursos humanos e a modernização da Administração Pública", lê-se no comunicado.

Para o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, este desembolso confirma que o país "continua a cumprir os compromissos assumidos com a Comissão Europeia" e considerou que o país está agora na fase decisiva para "concluir o PRR dentro dos prazos definidos e garantir que este investimento extraordinário consegue concretizar em pleno aquilo a que se propôs, nomeadamente, de modernização, competitividade e coesão para Portugal".

Este é o penúltimo pagamento do PRR, faltando agora a Portugal apresentar o 10.º e último pedido de pagamento.

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PRR. Portugal vai receber mais 2,3 mil milhões
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