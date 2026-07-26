A Mostra Regional da Banana decorreu este fim de semana na Madalena do Mar.
A Mostra Regional da Banana decorreu este fim de semana na Madalena do Mar.Foto: Homem de Gouveia / Lusa
Economia

Produtores da banana da Madeira pedem subida de até 50 cêntimos por quilo

O presidente da Associação de Organizações de Produtores de Banana da Madeira, Antonino de Abreu, defendeu que “deve haver um aumento de 40 cêntimos a 50 cêntimos em cada qualidade da banana”.
DN/Lusa
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Os produtores exigem um aumento do preço pago pela banana da Madeira, considerando que é baixo. Já o governo regional (PSD/CDS-PP) realçou que a empresa pública do setor está a pagar mais e de forma atempada.

A Mostra Regional da Banana decorreu este fim de semana na Madalena do Mar, no município da Ponta do Sol, tendo contado com a presença de produtores, elementos do governo regional e representantes de partidos políticos. O presidente da Associação de Organizações de Produtores de Banana da Madeira, Antonino de Abreu, defendeu que “deve haver um aumento de 40 cêntimos a 50 cêntimos em cada qualidade da banana”.

O responsável considerou que o executivo madeirense, “para enganar os produtores”, integra os 36 cêntimos de apoio da União Europeia (UE) no valor total pago. O produtor argumentou, porém, que esse é um subsídio ao qual os produtores têm direito e não é pago com verbas do executivo madeirense.

Por seu turno, o secretário regional da Agricultura, Nuno Maciel, realçou que a empresa pública que gere o setor, a Gesba, está “a pagar mais, de forma atempada, assumindo a compra de toda a produção de banana, o que dá condições de estabilidade e previsibilidade aos produtores”.

O governante criticou a “instrumentalização política” do tema e destacou que a Gesba “não só conseguiu inverter os resultados negativos dos últimos dois anos, como conseguiu assegurar o escoamento de toda a produção, com estabilidade no preço pago aos mais de 2.800 agricultores”.

Nuno Maciel referiu ainda que a Gesba disponibilizou, “ainda que não seja sua obrigação, um seguro de colheitas coletivo de 17 milhões de euros em capital assegurado e um adiantamento das verbas do POSEI [Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade] na ordem dos 7,5 milhões de euros”.

“No último ano o valor médio pago produtores aumentou de 1 euro, para os 1,09 euros ao quilograma, tendo a Gesba efetuado o pagamento de um bónus de 5 cêntimos ao quilo sobre toda a fruta entregue, o que resultou num pagamento extraordinário de 1 milhão e 50 mil euros, diretamente para as contas dos bananicultor”, afirmou.

Este fim de semana deslocaram-se ao evento os principais partidos com representação no parlamento madeirense, com o JPP, o principal da oposição, a referir que a Gesba apresenta um lucro de 1,5 milhões de euros, mas paga “praticamente o mesmo valor que era pago há cerca de 20 anos”. “O JPP defende uma revisão urgente da política de remuneração dos produtores de banana, garantindo preços mais justos, transparentes e compatíveis com os custos reais de produção”, sublinhou o partido, em comunicado.

Pelo PS, a presidente da estrutura regional, Célia Pessegueiro, também defendeu, no sábado, o aumento do preço pago aos produtores, vincando que, “se não fossem os atuais 36 cêntimos de apoio da Europa, a banana de primeira e segunda estaria a ser paga abaixo do preço praticado há 20 anos, no tempo das cooperativas”.

A Mostra Regional da Banana decorreu este fim de semana na Madalena do Mar.
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