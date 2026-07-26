Produtores da banana da Madeira pedem subida de até 50 cêntimos por quilo

Os produtores exigem um aumento do preço pago pela banana da Madeira, considerando que é baixo. Já o governo regional (PSD/CDS-PP) realçou que a empresa pública do setor está a pagar mais e de forma atempada.A Mostra Regional da Banana decorreu este fim de semana na Madalena do Mar, no município da Ponta do Sol, tendo contado com a presença de produtores, elementos do governo regional e representantes de partidos políticos. O presidente da Associação de Organizações de Produtores de Banana da Madeira, Antonino de Abreu, defendeu que “deve haver um aumento de 40 cêntimos a 50 cêntimos em cada qualidade da banana”.O responsável considerou que o executivo madeirense, “para enganar os produtores”, integra os 36 cêntimos de apoio da União Europeia (UE) no valor total pago. O produtor argumentou, porém, que esse é um subsídio ao qual os produtores têm direito e não é pago com verbas do executivo madeirense.Por seu turno, o secretário regional da Agricultura, Nuno Maciel, realçou que a empresa pública que gere o setor, a Gesba, está “a pagar mais, de forma atempada, assumindo a compra de toda a produção de banana, o que dá condições de estabilidade e previsibilidade aos produtores”.O governante criticou a “instrumentalização política” do tema e destacou que a Gesba “não só conseguiu inverter os resultados negativos dos últimos dois anos, como conseguiu assegurar o escoamento de toda a produção, com estabilidade no preço pago aos mais de 2.800 agricultores”.Nuno Maciel referiu ainda que a Gesba disponibilizou, “ainda que não seja sua obrigação, um seguro de colheitas coletivo de 17 milhões de euros em capital assegurado e um adiantamento das verbas do POSEI [Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade] na ordem dos 7,5 milhões de euros”.“No último ano o valor médio pago produtores aumentou de 1 euro, para os 1,09 euros ao quilograma, tendo a Gesba efetuado o pagamento de um bónus de 5 cêntimos ao quilo sobre toda a fruta entregue, o que resultou num pagamento extraordinário de 1 milhão e 50 mil euros, diretamente para as contas dos bananicultor”, afirmou.Este fim de semana deslocaram-se ao evento os principais partidos com representação no parlamento madeirense, com o JPP, o principal da oposição, a referir que a Gesba apresenta um lucro de 1,5 milhões de euros, mas paga “praticamente o mesmo valor que era pago há cerca de 20 anos”. “O JPP defende uma revisão urgente da política de remuneração dos produtores de banana, garantindo preços mais justos, transparentes e compatíveis com os custos reais de produção”, sublinhou o partido, em comunicado.Pelo PS, a presidente da estrutura regional, Célia Pessegueiro, também defendeu, no sábado, o aumento do preço pago aos produtores, vincando que, “se não fossem os atuais 36 cêntimos de apoio da Europa, a banana de primeira e segunda estaria a ser paga abaixo do preço praticado há 20 anos, no tempo das cooperativas”..Museu atrai milhares para descobrir os segredos da banana da Madeira (veja fotos)