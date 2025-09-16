Procura de casas por estrangeiros foca-se agora nas pequenas cidades

Os estrangeiros estão menos ativos na aquisição de casa no país, mas isso não significa que Portugal tenha perdido atratividade junto destes investidores. O que parece estar a suceder é uma deslocalização da procura para cidades de média e pequena dimensão. É o que se pode concluir da última análise ao mercado do Idealista. Segundo o relatório do portal imobiliário, a ilha da Madeira liderou destacada a procura de casas por parte de estrangeiros no segundo trimestre deste ano.Entre abril e junho, a Madeira (42%), Faro (36%) e São Miguel, nos Açores (34%), foram as localidades que apresentaram a maior percentagem de visitas a anúncios de casas à venda a partir do estrangeiro, revela o estudo. Em seguida, surge um conjunto de médias e pequenas cidades, de que se destaca Viana do Castelo (30%), Bragança e Vila Real (ambas com 29%), Guarda (26%), Castelo Branco (25%), Leiria e Viseu (24%). No fim da lista dos 20 territórios alvo de análise, encontram-se Lisboa, Évora, Setúbal e Porto, que registaram menos de 15% de procura internacional. A capital portuguesa ocupa mesmo a última posição neste ranking, com 12% de visitas a anúncios.Esta deslocalização da procura das grandes cidades para geografias de segunda linha não será alheia ao contínuo aumento do custo da habitação em Portugal, mais acentuado nos núcleos urbanos. No primeiro trimestre deste ano (os últimos dados oficiais), verificou-se uma subida de 16,3% no preço das casas face ao mesmo período de 2024. Foi uma escalada recorde segundo os registos da base de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). O início de 2025 ficou também marcado por uma quebra no peso relativo das aquisições realizadas por estrangeiros. Foi o mais baixo desde o segundo trimestre de 2021, revelou na ocasião o INE. Entre janeiro e março, as compras de casa por investidores externos em território nacional representaram apenas 5,1% do total das transações. Foram vendidas 41.358 habitações, das quais 2098 foram escrituradas por cidadãos com residência fiscal fora do país. O INE só irá divulgar na próxima semana os dados do mercado imobiliário referentes ao segundo trimestre deste ano, mas as informações relativas aos três primeiros meses deram conta de uma quebra homóloga de 8,3% nas vendas a investidores de países fora da UE, a quinta consecutiva, tendência que se poderá justificar pelo fim dos vistos gold e as alterações ao regime dos residentes não habituais. O mesmo não sucedeu com os cidadãos da UE, cujas aquisições cresceram 12%. O estudo do Idealista ao interesse dos estrangeiros por casa em Portugal confirma a atratividade do país junto dos europeus. Os franceses lideram a procura em oito distritos. Com exceção do Porto, estes investidores estão à procura de imóveis em zonas de menor concentração urbana e com preços mais em conta, como Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Guarda ou Aveiro. Para além de França, os maiores movimentos de pesquisa chegaram do Reino Unido, Alemanha, Suíça e Espanha.Os britânicos estão especialmente focados em destinos como Faro, Castelo Branco, Beja, Santarém, Évora e Setúbal, onde ocupam a liderança nas pesquisas. Já os alemães, estão atentos às oportunidades da ilha da Madeira e estão a disputar este mercado com os britânicos e norte-americanos. Estes últimos demonstram uma especial apetência por São Miguel, Açores (que poderá explicar-se pelo histórico movimento migratório dos açorianos para terras do Tio Sam), Coimbra e Lisboa. Os espanhóis estão atentos a Portalegre e os suíços concentram as pesquisas em Viseu. O estudo dá ainda nota que cidadãos do Canadá, Brasil e Países Baixos também procuram imóveis para viver em Portugal, mas não lideram nenhuma lista de pesquisa.Lisboa, onde o preço da habitação atingiu níveis proibitivos para os portugueses, parece também já pouco atrair os estrangeiros. É a última cidade do ranking das mais procuradas por investidores externos, sendo que os norte-americanos, os britânicos e os espanhóis são os mais ativos nas visitas a anúncios na capital. O Porto, que ocupa a 17ª posição na lista do idealista, está a captar a atenção de franceses, norte-americanos e brasileiros. .Ensino Superior. Rendas dos quartos aumentam 9% em Lisboa e Porto.Riopele integra consórcio para desenvolver nova geração de fardas militares