Em 2022, a Amazon quis comprar a iRobot. Mas a FTC dos EUA e os reguladores da UE bloquearam o negócio e a empresa vai para Shenzhen com as plantas das casas dos utilzadores.
Em 2022, a Amazon quis comprar a iRobot. Mas a FTC dos EUA e os reguladores da UE bloquearam o negócio e a empresa vai para Shenzhen com as plantas das casas dos utilzadores.
Privacidade doméstica em causa: iRobot declara insolvência e entrega mapas das casas à China

O bloqueio regulatório tanto dos Estados Unidos como da União Europeia ao negócio com a Amazon empurrou a pioneira dos aspiradores autónomos para os braços de Pequim, levantando a sérios alarmes sobre a soberania de dados e segurança nacional.
