Preço dos alimentos deverá subir 18% entre 2025 e 2027

O Banco Mundial estima que o preço dos alimentos registe um aumento de 18% desde 2025 e até 2027 devido às dificuldades de abastecimento, causadas por conflitos.

Nas suas projeções, que foram divulgadas esta quarta-feira, o Banco Mundial perspetivou também uma subida de 32% no preço da energia este ano e uma ligeira queda para o ano seguinte.

Conforme apontou, este aumento é impulsionado, sobretudo, pelo conflito no Médio Oriente, que fez disparar o preço do Brent de cerca de 69 dólares por barril em 2025 para uma média de 91 dólares este ano.

No entanto, a instituição espera que o preço do barril de petróleo regresse, em média, aos 79 dólares no próximo ano, desde que o conflito de Israel e dos EUA contra o Irão não seja retomado após as eleições intercalares nos EUA de 03 de novembro.

Caso isto não se verifique, o preço do barril de Brent deverá ascender a 105 dólares em 2027.

O Banco Mundial antevê ainda um crescimento dos preços dos fertilizantes em 14% este ano e dos metais em 25%.