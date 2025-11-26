Prejuízo global das empresas públicas portuguesas quase duplicou num ano

O prejuízo do conjunto das empresas públicas portuguesas quase duplicou em termos anuais, tendo piorado de 766 milhões de euros em 2023 para 1,3 mil milhões de euros no exercício do ano passado, um agravamento superior a 70%, mostram novos dados do Conselho das Finanças Públicas (CFP) num novo estudo sobre o Sector Empresarial do Estado (SEE) e Regional no período 2023-2024, divulgado esta quarta-feira.De acordo com a entidade presidida por Nazaré Costa Cabral, "em 2024, o SEE manteve resultados globais negativos, não obstante a melhoria dos indicadores de estrutura financeira"."O volume de negócios agregado das empresas não financeiras do SEE totalizou 20,6 mil milhões de euros em 2024, mais 5,2 mil milhões de euros do que no ano anterior", mas o resultado líquido foi negativo.Isto é, a atividade consolidada deste universo de empresas públicas, que os governos costumam enaltecer por terem o "mérito" de serem geridas de acordo com as práticas do sector privado, deu um prejuízo muito elevado e em crescendo: em 2024, o resultado negativo aumentou para "1.312 milhões de euros, representando um agravamento de 546 milhões de euros face a 2023", ano em que o prejuízo ficou em 766 milhões de euros.Esta análise do SEE "incide sobre 88 empresas e grupos de empresas não financeiras e 5 financeiras, num total de 146 entidades que constituem o sector, enquanto a análise do SER respeita a 39 das 40 empresas do sector (21 da Região Autónoma da Madeira e 18 da Região Autónoma dos Açores)", refere o CFP.