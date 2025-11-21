Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugueses estimam gastar valor recorde de 210 euros na Black Friday
Gastos médios das famílias nas promoções da Black Friday atingem novo máximo, com uma subida de 17% face ao ano passado. Consumidores preveem antecipar as compras de Natal a preços mais acessíveis.
