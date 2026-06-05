Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.Foto: EPA / OLIVIER MATTHYS
Economia

Portugal tem quinto maior apoio da UE aos combustíveis e Bruxelas exige fim rápido da medida

Até agora, governo gastou 400 milhões de euros com ajudas que a Comissão Europeia critica, o equivalente a 0,12% do PIB. Mais só em Espanha (0,25%), Grécia (0,22%), Eslovénia (0,19%) e Suécia (0,18%).
Luís Reis Ribeiro
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