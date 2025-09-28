Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A indústria transformadora está a reforçar o seu peso na captação de IDE.
Economia

Portugal perde projetos de investimento direto estrangeiro com incerteza económica e política na Europa

Estudo da EY revela que Portugal caiu para a 9ª posição no ranking de atratividade dos países europeus para investimento direto estrangeiro. Mas os projetos extra-europeus estão a ganhar terreno.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a
Portugal
IDE
EY
Investimento Direto Estrangeiro

