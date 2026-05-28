“Portugal já não é tanto um destino de subcontratação, mas cada vez mais fornecedor de tecnologia para a Aeronáutica e Defesa”
FOTO: Gerardo Santos
Economia

“Portugal já não é tanto um destino de subcontratação, mas cada vez mais fornecedor de tecnologia para a Aeronáutica e Defesa”

José Neves, presidente do AED Cluster, que representa as indústrias da Aeronáutica, Espaço e Defesa, acredita que Portugal vive um momento de “grande sucesso” no setor e avisa que empresas nacionais precisam de projeção internacional para sobreviverem.
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