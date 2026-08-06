Os Açores serão a única região do país onde a vindima deste ano produzirá menos que a de 2025
Os Açores serão a única região do país onde a vindima deste ano produzirá menos que a de 2025D.R.
Economia

Portugal está a produzir muito mais vinho do que o mercado quer. E agora?

O setor do vinho está a enfrentar desafios estruturais em toda a linha, e o fenómeno é mundial. Falamos de margens esmagadas, custos em alta, consumo em queda e risco real de consolidação. O DN/Dinheiro Vivo foi falar com produtores, enólogos e governantes, para perceber se o país está pronto para enfrentar os desafios que estão à porta
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