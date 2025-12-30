Portugal amortiza cerca de 4,5 mil milhões de dívida pública em dezembro

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) recomprou 900 milhões de euros de dívida pública no final de dezembro, a condições de mercado, face a um excesso de liquidez relativamente ao objetivo para os depósitos das Administrações Públicas, revelou esta terça-feira, 30, o Ministério das Finanças em comunicado.Esta operação junta‑se a um leilão de recompra de Obrigações do Tesouro, realizado a 17 de dezembro, com um montante superior a mil milhões de euros, e à amortização antecipada de dívida ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF) de 2,5 mil milhões de euros, executada a 22 de dezembro.No total, a República Portuguesa amortizou cerca de 4,5 mil milhões de euros de dívida pública em dezembro, o que equivale a aproximadamente 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), sublinha a mesma nota. As operações — executadas a condições de mercado — resultaram da gestão da tesouraria face aos objetivos de depósitos das Administrações Públicas e tiveram impacto na redução do stock de dívida do Estado, salienta o documento..Dívida pública situa-se nos 98,1% do PIB no segundo trimestre