PIB deverá crescer 2,2% este ano e taxa de inflação atingir 3%, diz a Católica

O Produto Interno Bruto (PIB) deverá crescer 2,2% este ano e a taxa de inflação rondar os 3%, segundo as estimativas do Católica Lisbon Forecasting Lab (NECEP) divulgadas esta quarta-feira.

A Católica estima que o PIB aumente 1,5% em 2027.

A taxa de inflação deverá ficar nos 3% este ano, abaixo dos 3,6% reportados no terceiro trimestre, e cair para 2,4% no seguinte.

“Em Portugal, a variação homóloga do IPC [Índice de Preços no Consumidor] alcançou 3,6% em setembro, fruto de uma variação em cadeia muito elevada (1,2%) motivada pela subida dos preços dos bens energéticos. A transmissão deste último efeito à generalidade dos bens e serviços é agora mais evidente […]. Assim, o crescimento do IPC deverá ser próximo de 3% este ano”, justificou.

No acumulado do ano, a taxa de desemprego deverá ascender aos 5,7%, mantendo-se inalterada em 2027.

Entre abril e junho, a taxa de desemprego estava nos 5,3% e no trimestre seguinte passou para 5,4%.

O NECEP disse ainda que na zona euro, o PIB deverá crescer 1% este ano e 1,2% em 2027.

No segundo trimestre de 2026, o PIB da zona euro tinha crescido 1,2% e no terceiro trimestre 1,1%.

A taxa de inflação na zona euro, por seu turno, deverá cair para 2,9% no acumulado de 2026, contra os 3,8% do terceiro trimestre deste ano.

Para 2027, a taxa de inflação na Zona Euro deverá ficar nos 2,4%.