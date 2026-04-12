Petróleo afundou 9% na semana passada, mas alívio nas bombas portuguesas não chega a 2%
Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA
Economia

Petróleo afundou 9% na semana passada, mas alívio nas bombas portuguesas não chega a 2%

Litro de gasolina deve descer 1,3% (para 1,91 euros) e 1,9% no gasóleo (para 2,09 euros). É o primeiro alívio semanal desde o início da guerra do Irão, mas reflete pouco a forte quebra de 9% no Brent.
Luís Reis Ribeiro
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