Peso gigante na economia: Capital estrangeiro vale quase metade das exportações nacionais

Um estudo da Informa D&B revela que as empresas de capital estrangeiro representam 22% do emprego e 46% das exportações em Portugal.

O universo analisado conta com 17 mil empresas, das quais 9.721 foram criadas na última década.

Apesar de corresponderem a cerca de 3% do tecido empresarial, estas empresas têm “um peso muito superior na economia nacional”, por causa da maior dimensão e perfil exportador, afirma a Informa D&B no relatório divulgado esta quinta-feira.

Segundo o estudo, estas empresas empregam 808 mil trabalhadores, registam um volume de negócios de 173 mil milhões de euros, geram 52 mil milhões de euros em exportações e contribuem com 44 mil milhões de euros para o Valor Acrescentado Bruto (VAB).

No conjunto do tecido empresarial, o capital estrangeiro representa 31% do volume de negócios e 15% do VAB.

Espanha é o principal país de origem dos acionistas, com 3.684 empresas (21% do total). O país vizinho e França concentram a maior parte do emprego e da faturação entre empresas estrangeiras, correspondendo a 8,1% do emprego e 11,2% do volume de negócios.

A Informa D&B estima que 28% das empresas de capital estrangeiro são exportadoras — contra 8% nas empresas de capital nacional.

O estudo sublinha ainda um perfil mais tecnológico e produtivo destas empresas: 40% apresentam produtividade elevada ou médio‑alta, face a 31% nas empresas nacionais.

No plano salarial, as empresas de capital estrangeiro registam, em média, 33 mil euros de gastos com pessoal por empregado (10 mil euros acima da média das empresas nacionais), sendo as empresas de capital norte‑americano as que mais gastam, com uma média de 50 mil euros por empregado.