Pedro Oliveira vai manter-se à frente da direção da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) durante os próximos quatro anos, após ter sido reeleito, pelo Conselho de Faculdade, por unanimidade dos votos expressos, para o seu segundo mandato na instituição.

Recorde-se que o professor catedrático, que detém a Cátedra Cascais em Operações, Tecnologia e Inovação, sucedeu, em 2023 a Daniel Traça que liderou a Nova SBE desde 2015.

"Olhando para o futuro, estou convicto de que o próximo mandato terá de ser muito mais do que dar continuidade ao que construímos. Nos quatro anos do meu primeiro mandato trabalhei com equipas extraordinárias e, juntos alcançamos factos notáveis. Hoje somos reconhecidos globalmente como uma escola portuguesa ao serviço do país, mas que está entre as melhores do mundo", refere, em comunicado, o diretor reconduzido.

Para o quadriénio 2027–2030 o objetivo visa afirmar a Nova SBE como uma "escola do futuro", reforçando o seu posicionamento no ensino europeu de referência para a era da Inteligência Artificial (IA).