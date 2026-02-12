Passageiros nos aeroportos nacionais sobem 4,7% e atingem 73,75 milhões em 2025

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais deverá ter aumentado 4,7% em 2025, para 73,75 milhões. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 12 de fevereiro e são provisórios. O crescimento registado no ano passado foi superior à subida homóloga de 4,3% verificada em 2024.No ano passado, aterraram nos aeroportos nacionais 255.704 aeronaves em voos comerciais, o que representa um aumento de 4,0% (contra uma subida de 0,9% em 2024). Já o movimento de carga e correio recuou 0,5% face ao ano anterior, contra uma subida de 14,2%, para 253.611 toneladas.O aeroporto de Lisboa movimentou 49,0% do total de passageiros (36,1 milhões), num aumento de 2,9% em relação a 2024, enquanto o do Porto recolheu 23,0% dos passageiros (mais 6,3%) e o de Faro 10,4 milhões (quota 14,1% e subida de 5,8%).Em 2025, os cincos principais países de origem e destino mantiveram-se face ao ano anterior, destacando-se o Reino Unido (subidas de 2,4% nos passageiros desembarcados e de 2,2% nos embarcados). Apesar de uma redução de 2,3% nos passageiros desembarcados e de 1,9% nos passageiros embarcados, França manteve-se na segunda posição Espanha, Alemanha e Itália mantiveram a terceira, quarta e quinta posição, respetivamente.O aeroporto de Lisboa concentrou 77,4% do total de carga e correio movimentados em 2025, com 196.405 toneladas – menos 1,0% face a 2024 –, enquanto os restantes vieram uma subida de 1,2%, para 57.203 toneladas. Numa análise apenas ao mês de dezembro, verificou-se que os aeroportos nacionais movimentaram 4,9 milhões de passageiros e 20,2 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a um aumento de 4,6% no volume de passageiros e a uma descida de 8,8% na carga movida, quando comparado com o mesmo mês de 2024.“Ao longo do ano 2025 registaram-se máximos históricos mensais no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção de fevereiro”, destacou o INE, apontando que, no último mês do ano, houve um desembarque médio diário de cerca de 82,1 mil passageiros, mais 5,2% do que em dezembro de 2024 (78 mil)..Mais de 11 milhões de passageiros controlados pela PSP no aeroporto de Lisboa em 2025.Vila Galé fatura 321 milhões em 2025 apesar de Portugal não ter "o privilégio de ter um aeroporto em condições"