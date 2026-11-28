A OpenAI, criadora do ChatGPT, apresentou um contra processo contra a Apple num tribunal federal dos Estados Unidos, acusando a gigante tecnológica de roubo de segredos comerciais e bloqueio de recursos.

Documentos judiciais citados pela agência Efe revelam que a empresa de inteligência artificial de Sam Altman respondeu, através de uma ação própria no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, em San José, a um processo interposto pela Apple em 10 de julho, no qual a fabricante do iPhone acusou a OpenAI de subtrair segredos comerciais relacionados com o dispositivo.

A criadora do ChatGPT alega que um funcionário da Apple, identificado como "Funcionário X", começou a trabalhar na OpenAI no ano passado, mas, passados alguns meses, regressou à empresa responsável pelo iPhone "levando dezenas de documentos que contêm informações altamente confidenciais e segredos comerciais".

Com esta medida, a OpenAI diz pretender a "recuperação das suas informações altamente confidenciais, que constituem segredos comerciais e são da sua propriedade exclusiva", além de exigir que a Apple preste contas pelo roubo destes dados (através do "Funcionário X") e que ponha fim a práticas comerciais ilícitas, extracontratuais e desleais.

Esta ação contesta o processo que a fabricante do iPhone apresentou em julho, no qual afirmou que, "a todos os níveis, desde membros da equipa técnica ao diretor de hardware, e em coordenação com parceiros comerciais, a OpenAI tem roubado segredos comerciais e informações confidenciais da Apple".

A empresa, atualmente sob a liderança de John Ternus, alegou na altura, após ter conduzido uma investigação sobre violação de confidencialidade, que dois ex-funcionários da Apple, que posteriormente trabalharam na OpenAI, tiveram um papel fundamental no roubo dos segredos.

Mas a OpenAI respondeu agora que a Apple "armou uma armadilha" aos seus funcionários, alegando que, quando os trabalhadores tentam abandonar a empresa, os "castiga" com políticas criadas para os acusar de roubo de segredos comerciais.

Num segundo ponto, a OpenAI afirma que a Apple pressionou os fornecedores para restringir o acesso da criadora do ChatGPT a recursos de fabrico.

O documento denuncia "tentativas de impedir que a OpenAI tenha acesso a fornecedores-chave para o desenvolvimento e a fabricação de dispositivos, o que inclui coagir e ameaçar tais fornecedores, bem como esforços para evitar que talentos essenciais das áreas de engenharia e operações optem por trabalhar na OpenAI".

A ação judicial marcou, em julho, um ponto de viragem na relação entre as duas empresas californianas, que, em 2024, tinham estabelecido uma parceria para integrar o ChatGPT no sistema operativo do iPhone.

As relações entre os dois gigantes arrefeceram depois de a OpenAI ter adquirido a startup IO Products, fundada pelo ex-designer da Apple Jony Ive.