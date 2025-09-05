Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
OPA do BBVA sobre Sabadell autorizada por supervisor do mercado espanhol
OPA do BBVA sobre Sabadell autorizada por supervisor do mercado espanhol

Se a OPA tiver sucesso, a fusão dos dois bancos criaria uma entidade com perto de um bilião de euros em ativos, 135.462 trabalhadores em todo o mundo e uma rede de mais de 7000 agências.
A Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha autorizou a Oferta Pública de Aquisição (OPA) do banco BBVA sobre o Sabadell, anunciou esta sexta-feira, 5 de setembro, a entidade de supervisão.

A OPA, apresentada à CNMV pelo BBVA em 24 de maio, "dirige-se aos 100% do capital social do Banco Sabadell, composto por 5.023.677.732 de ações", lê-se num comunicado da comissão, divulgado esta sexta-feira.

O BBVA oferece 0,70 euros por cada ação do Banco Sabadell, assim como uma ação de nova emissão do BBVA.

No final de abril, a OPA foi também autorizada pela Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC) de Espanha.

Dois meses depois, em 24 de junho, numa decisão inédita, o Governo de Espanha levou a OPA a Conselho de Ministros e estabeleceu que só a autoriza se os dois bancos mantiverem durante três anos personalidades jurídicas, patrimónios e gestões separadas.

O Governo poderá, no final dos três anos iniciais, prolongar esta exigência por mais dois.

O executivo justificou a decisão com a necessidade de proteção de princípios de "interesse geral", previstos na legislação espanhola e que disse terem o aval da jurisprudência dos tribunais da União Europeia.

Esses critérios de "interesse geral" estão relacionados, segundo o Governo, com a garantia de financiamento de pequenas e médias empresas, a proteção dos quadros de pessoal dos dois bancos, a coesão territorial, objetivos de "política social" (como o acesso à habitação ou a atividade das fundações dos dois bancos), e a promoção de investimento em investigação e tecnologia.

A Comissão Europeia (CE) abriu um procedimento de infração contra Espanha por causa da legislação que permitiu ao Governo condicionar a fusão dos dois bancos.

Bruxelas "insta a Espanha a cumprir a regulamentação bancária" da União Europeia (UE) e "a respeitar as liberdades fundamentais do mercado único", lê-se num comunicado de 17 de julho da Comissão, em que se anunciou "um procedimento de infração" ao país por incumprimento de várias normas comunitárias e de um tratado europeu.

Em 11 de agosto, o BBVA decidiu avançar com a OPA, apesar das condições impostas pelo Governo, e disse esperar uma resposta dos acionistas em setembro.

O catalão Sabadell opõe-se à OPA e também o Governo de Espanha e o governo regional da Catalunha têm manifestado reticências em relação à fusão dos dois bancos espanhóis.

Além de partidos políticos e governos, a OPA foi criticada por cerca de 70 associações empresariais e sindicatos.

O BBVA lançou a OPA há mais de um ano.

Se a OPA tiver sucesso, a fusão dos dois bancos criaria uma entidade com perto de um bilião de euros em ativos, 135.462 trabalhadores em todo o mundo (dos quais 19.213 do Sabadell) e uma rede de mais de 7.000 agências.

Seria dos principais bancos europeus e ultrapassaria o CaixaBank (dono do português BPI) em ativos, posicionando-se como o segundo maior banco de Espanha em ativos.

