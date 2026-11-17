A campanha para levar Jensen Huang de volta à liderança da Nvidia continua a crescer, transformando a saída do homem que comandou a fabricante de chips durante mais de três décadas numa batalha pela liderança de uma das empresas mais importantes da economia mundial.

Mais de 180 mil pessoas já subscreveram a iniciativa Stand With Jensen, que reclama a reintegração do cofundador da Nvidia enquanto decorrem as investigações destinadas a esclarecer as circunstâncias que conduziram à sua saída. Entre os apoiantes aparecem executivos tecnológicos, investidores e milhares de pessoas que se identificam como trabalhadores da própria empresa.

A dimensão da mobilização, porém, não alterou até agora a posição do conselho de administração. Três fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters que o board da Nvidia não está a considerar o regresso de Huang ao cargo de chief executive.

A pressão vem de vários lados. Elon Musk, líder da Tesla e da SpaceX, manifestou publicamente apoio à petição. Também Tim Sweeney, CEO da Epic Games, e Amjad Masad, CEO da Replit, figuram entre os nomes associados à iniciativa. Dois investidores particularmente relevantes, Brad Gerstner, da Altimeter Capital, e Gavin Baker, da Atreides Management, defenderam entretanto que o conselho não deve precipitar a sucessão e deve manter todas as opções em aberto até que os factos estejam esclarecidos.

A mobilização chegou igualmente à Casa Branca.

Donald Trump afirmou que não se importaria de ver Huang novamente à frente da Nvidia e considerou que o empresário terá aprendido uma “grande lição” com o caso. O presidente norte-americano disse ainda existir um grupo significativo de pessoas favorável ao seu regresso.

O movimento ganhou também uma expressão simbólica em Taiwan, território central na cadeia mundial de fornecimento de semicondutores e onde Huang nasceu. O Taipei 101, o edifício mais alto da ilha, foi iluminado com mensagens de apoio ao antigo CEO, incluindo “Taiwan Loves Jensen”.

O regresso continua, porém, longe de estar garantido

A força da campanha contrasta com a posição que emerge do interior da Nvidia. Segundo fontes citadas pela Reuters, o conselho de administração não está neste momento a ponderar trazer Huang de volta.

No centro da crise permanecem as circunstâncias que levaram à sua saída e as investigações ainda em curso. As autoridades norte-americanas continuam a procurar determinar a natureza da relação entre Alice Huang, empresária chinesa com quem Jensen Huang reconheceu ter mantido uma relação, e os serviços de informações chineses, bem como se houve transmissão de informação a Pequim.

Os elementos conhecidos até agora não permitem dar por encerradas essas questões.

E é precisamente essa incerteza que torna particularmente sensível qualquer decisão sobre a liderança da Nvidia. Especialistas em governo das sociedades e alguns investidores têm alertado para os riscos legais e reputacionais de uma eventual reintegração antes de estarem concluídas as investigações.

Outros acionistas defendem a posição oposta: substituir definitivamente o fundador antes de todos os factos serem conhecidos poderá significar afastar prematuramente o homem que transformou a Nvidia numa das empresas centrais da revolução da inteligência artificial.

Uma crise que chegou à bolsa

A discussão está longe de ser apenas institucional.

Desde o início da crise em torno de Huang, a Nvidia perdeu cerca de 800 mil milhões de dólares de valor de mercado, segundo cálculos citados pela Reuters. As ações voltaram a recuar na segunda-feira, aumentando a pressão sobre uma administração que, além de gerir a sucessão, terá de convencer os mercados de que a empresa consegue preservar a estratégia e a estabilidade construídas sob a liderança do seu cofundador.

A questão que começa, por isso, a ultrapassar o destino pessoal de Jensen Huang é mais profunda: até que ponto consegue a Nvidia separar a empresa da figura que durante 33 anos se confundiu com ela?

A campanha pela sua reintegração mostra que essa separação está longe de ser simples. Huang conserva apoios entre acionistas, trabalhadores e algumas das figuras mais importantes da indústria tecnológica. Mas, perante investigações ainda por concluir e potenciais implicações de segurança nacional, o conselho de administração continua, pelo menos por enquanto, a resistir à pressão.

*Este texto foi escrito com a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial, sujeito a edição jornalística e cumpre todas as regras éticas e deontológicas.