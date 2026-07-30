Nuno Palma é co-autor do estudo pedido pela CIP e pelo IDL, juntamente com James A. Robinson, prémio Nobel da Economia.
Nuno Palma é co-autor do estudo pedido pela CIP e pelo IDL, juntamente com James A. Robinson, prémio Nobel da Economia.Carlos Pimentel / Global Imagens
Economia

Nuno Palma e Armindo Monteiro: justiça mais célere é fundamental para desbloquear a economia

CIP e IDL pediram estudo sobre economia nacional aos académicos Nuno Palma e James A. Robinson (Nobel de 2024). O diagnóstico é duro, mas propõe soluções, a começar por tribunais mais eficientes.
Filipe Alves
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