Desde a pandemia que o número de imóveis à venda no e-Leilões tem diminuído. Ana Pereira Costa/Global Imagens
Economia

Número de imóveis leiloados caiu para metade desde 2019, mas preço médio disparou para 118 mil euros

Plataforma e-Leilões regista quebra no número de imóveis à venda para execução de dívidas, devido a menor incumprimento no crédito à habitação. Em 2024, foram leiloados cinco mil imóveis.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a
Imóveis
Penhoras
