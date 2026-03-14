Mota-Engil pede indeferimento liminar de ação intentada pela Muddy Waters

A Mota-Engil submeteu ao tribunal um pedido de indeferimento liminar da ação cível que lhe foi movida pela americana Muddy Waters, pedindo a condenação da empresa e do seu presidente executivo por difamação, segundo um comunicado.Na nota, divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa disse que “tomou conhecimento da ação cível intentada num tribunal dos Estados Unidos da América pela Muddy Waters”.Esta ação, referiu, pede a condenação do presidente executivo (CEO), Carlos Mota dos Santos, e da Mota-Engil por “difamação em face do facto de terem sido feitas declarações em entrevista ao jornal Expresso em 2024, de que a atuação da Muddy Waters relativamente à Mota-Engil configuraria, em sua opinião, ‘manipulação de mercado’”.A notícia sobre a ação foi avançada, esta sexta-feira, pelo Negócios.No comunicado, a empresa indicou que “submeteu, entretanto, adequada defesa no tribunal competente, solicitando o indeferimento liminar da ação, desde logo por absoluta falta de fundamento do alegado pela Muddy Watters”.A Mota-Engil disse que “não pode deixar de reiterar junto dos seus acionistas e do mercado em geral que cumpre escrupulosamente com as regras contabilísticas aplicáveis (IFRS) e com todos os requisitos de reporte e comunicação com os ‘stakeholders’”.Reafirmou ainda “não só a absoluta exatidão da informação publicada nos seus Relatórios e demais informação, devidamente auditada e supervisionada pelo regulador (CMVM), bem como o escrupuloso respeito de todos os requisitos legais e de boa governança em todas as operações com partes relacionadas”.Numa entrevista ao Expresso, em dezembro de 2024, o CEO da Mota-Engil acusou a Muddy Waters de "manipulação do mercado", após em 2023 a construtora ter tido uma forte valorização bolsista, mas em 2024 sofreu várias quedas, alegadamente pressionada por investidores que apostam na queda das ações (short selling), entre os quais a Muddy Waters.“Na minha perspetiva houve manipulação de mercado tanto para mais porque esse fundo é sobejamente conhecido nalgumas praças, teve um processo complicado com a SEC [supervisor do mercado de capitais norte-americano] nos Estados Unidos e um processo de manipulação do mercado na Alemanha”, referiu na entrevista. .Mota-Engil quer faturar 9 mil milhões em 2030.Lucro da Mota-Engil sobe 9% para 133 milhões de euros em 2025