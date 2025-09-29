Montenegro: "Silêncio sobre novo aeroporto? Estamos mais empenhados em concretizar do que em fazer power-points"

O primeiro-ministro garantiu que o processo para a construção do novo aeroporto em Alcochete está "a andar" e que os prazos "estão a ser cumpridos". "Teremos um novo aeroporto e este é um ponto de honra que temos neste Governo", garantiu esta segunda-feira, 29."Quero tranquilizá-los e dizer que seja na frente rodoviária, onde ainda temos muitas coisas para completar, seja na frente ferroviária, seja na frente aeroportuária, nós vamos mesmo realizar", atestou.Luís Montenegro, que discursava na conferência organizada pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP) a propósito do Dia Mundial do Turismo, assegurou que o Executivo está a trabalhar nos temas apesar de ser parco em palavras, disse, respondendo, desta forma, às críticas endereçadas minutos antes por Francisco Calheiros sobre o silêncio que o chefe de Governo tem mantido nestes dossiers."Eu até compreendo algumas palavras que possam ter sido ditas relativamente a algum comedimento e a um silêncio, mas não somos daqueles que gostam de falar muito e apresentar muitos power-points e essas coisas. Estamos mais empenhados em fazer e em realizar", retorquiu. Na abertura da conferência, que decorre esta tarde em Troia, o presidente da CTP disse acreditar que já não irá ver o novo aeroporto na margem sul do Tejo em operação. "Quero assegurar ao senhor presidente da CTP que irá mesmo ver um novo aeroporto. O processo está a andar e nós estamos a cumprir prazos", respondeu Montenegro.O primeiro-ministro destacou que é fulcral ter uma nova infraestrutura na região de Lisboa "ao serviço de uma companhia aérea nacional com capital privado e integrada, porventura, num grupo com dimensão internacional".Referindo-se ao processo de privatização da TAP, cujo caderno de encargos foi recentemente apresentado, Luís Montenegro destacou que a venda da transportadora de bandeira irá "aportar uma mais-valia para o país". "Mantendo não só o hub em Lisboa como as rotas estratégicas como por exemplo, as rotas dos Estados Unidos cujo efeito é, hoje, uma evidência aos olhos de toda a gente. Desde que nós desenvolvemos estas rotas que o turismo, nomeadamente dos Estados Unidos, aumentou quer em número, quer na qualidade da despesa que esse segmento deixa", apontou. .Turismo pede que "guerras partidárias" não travem a aprovação de um "bom Orçamento do Estado".Pagar adiantado à ANA por Alcochete? “É uma fraude”