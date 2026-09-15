Money Conference regressa no dia 8 de outubro com os grandes temas do setor financeiro. Inscreva-se aqui!
A Money Conference regressa no dia 8 de outubro, no Hotel Farol, em Cascais, afirmando-se como o maior encontro anual dedicado ao setor financeiro em Portugal. Organizada pelo Diário de Notícias (DN) e Dinheiro Vivo (DV), a conferência deste ano reúne supervisores, líderes da banca, seguros, fundos investimento, tecnologia e empresas num momento em que o sistema financeiro atravessa uma transformação profunda.
A principal novidade da edição deste ano, para além da localização, será o facto de o evento ser mais abrangente, passando a incluir os seguros, os fundos de investimento, a análise geopolítica e o financiamento às empresas.
O programa está disponível nesta página, onde poderá também efetuar a sua inscrição. Está previsto que o evento arranque às 08:50, com a intervenção de boas vindas por Filipe Alves, diretor geral editorial da Global Média e diretor do DN e DV.
Às 09h00, terá lugar a intervenção de abertura, pelo governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, seguindo-se uma análise à transformação estrutural da banca, marcada pela evolução tecnológica, pela regulação e pela sustentabilidade, a cargo de Luís Barbosa, Financial Services Market Leader da PwC Portugal.
A manhã inclui ainda um debate sobre o novo ciclo do crédito, com António Payan Martins (sócio da CMS Portugal) e Gustavo Guimarães, partner do fundo Apollo Global Management. Segue-se um painel dedicado à eficiência e ao futuro do trabalho no setor financeiro, com especial foco na inteligência artificial, que contará com as participações de Afonso Eça (administrador do BPI) e Susana Afonso (sócia da CMS Portugal).
Painel junta os challengers na banca em Portugal
Alberto Ramos (country manager do Bankinter), Pedro Pimenta (presidente da comissão executiva do ABANCA) e Ruben Germano (general manager do Revolut) protagonizam, de seguida, um painel que junta alguns dos principais challengers que estão a colocar em causa o statu quo na banca em Portugal. O Bankinter tem-se destacado no crédito à habitação e na eficiência operacional; o ABANCA é um challenger no financiamento à economia e na expansão num mercado fechado; e o Revolut assume-se como o challenger total, que desafia no digital, na inovação e na experiência do cliente. Este painel poderá contar ainda com outros oradores, cujas presenças deverão ser confirmadas nos próximos dias.
Líderes dos maiores bancos debatem "Estado da Nação"
Após este painel, terá lugar uma conversa em palco com Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento, onde vamos abordar os diferentes mecanismos de financiamento à economia.
A manhã de debate ficará completa com o habitual painel do Estado da Nação na Banca, que juntará os líderes dos maiores bancos portugueses. Miguel Maya (Millennium BCP), Isabel Guerreiro (Santander), Mark Bourke (Novobanco), João Pedro Oliveira e Costa (BPI) e Sérgio Frade (Crédito Agrícola). Na impossibilidade de Paulo Macedo estar presente, a Caixa Geral de Depósitos estará representada pelo administrador executivo Luís Pereira Coutinho. O painel poderá contar com outro líder do setor, cuja presença deverá ser confirmada nos próximos dias.
No final do painel, será servido almoço volante para todos os participantes na conferência.
Geopolítica, tecnologia, seguros e novas dinâmicas do capital em debate durante a tarde
A tarde será marcada por temas globais e estratégicos. O primeiro painel aborda a relação entre a banca e as empresas, questionando quem lidera a transformação. Estarão presentes, entre outros oradores, Ana Carvalho (administradora executiva da Caixa Geral de Depósitos), Marco Galinha (presidente do Grupo BEL), Jorge Rebelo de Almeida (presidente do Grupo Vila Galé) e Manuel Guerreiro, presidente da Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Torres Vedras.
Segue-se uma discussão sobre a Inteligência Artificial, o risco geopolítico e o seu impacto no sector financeiro, com Nuno Amado (chairman do Millennium BCP, o embaixador (e ex-MNE) António Martins da Cruz, a presidente da Casa de Investimentos, Emília Vieira e o fundador da Mare Nostrum Capital, João Cortez de Lobão.
Após o coffee break, o programa entra na reta final, com um painel intitulado "Fundos, Crescimento e Estratégia: a próxima década do capital". Sérgio Monteiro, CEO da Horizon Capital Partners e António Esteves, CEO da Fortitude Capital, serão os oradores neste painel.
Às 17h00, terá lugar a intervenção, como keynote speaker, de Gabriel Bernardino, presidente da Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF), que vai partilhar a perspetiva do regulador do setor segurador.
O último painel tem como tema "Estado da Nação nos Seguros" e conta com as participações de Helene Westerlind (CEO da Zurich), Luís Menezes (CEO da Ageas) e Pedro Carvalho (CEO da Generali Tranquilidade), bem como de outros líderes do sector.
O encerramento do evento está previsto para as 18h20.
Com transmissão em direto em dn.pt e cobertura editorial alargada nas plataformas do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, a Money Conference 2026 reforça o papel dos dois títulos na definição da agenda económica nacional. As inscrições podem ser efetuadas aqui e eventuais pedidos de informações poderão ser colocados através do email eventos@dn.pt. A participação é gratuita, mas sujeita a confirmação, sendo recomendável garantir lugar com antecedência.