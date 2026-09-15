Money Conference regressa no dia 8 de outubro com os grandes temas do setor financeiro

A Money Conference regressa no dia 8 de outubro, no Hotel Farol, em Cascais, afirmando-se como o maior encontro anual dedicado ao setor financeiro em Portugal. Organizada pelo Diário de Notícias (DN) e Dinheiro Vivo (DV), a conferência deste ano reúne supervisores, líderes da banca, seguros, fundos investimento, tecnologia e empresas num momento em que o sistema financeiro atravessa uma transformação profunda.

A principal novidade da edição deste ano, para além da localização, será o facto de o evento ser mais abrangente, passando a incluir os seguros, os fundos de investimento, a análise geopolítica e o financiamento às empresas.

O programa final está ainda a ser ultimado e será divulgado nos próximos dias. Mas está previsto que o evento arranque às 08:50, com a intervenção de boas vindas por Filipe Alves, diretor geral editorial da Global Média e diretor do DN e DV.

Às 09h00, terá lugar a intervenção de abertura, pelo governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, seguindo-se uma análise à transformação estrutural da banca, marcada pela evolução tecnológica, pela regulação e pela sustentabilidade, a cargo de Luís Barbosa, Financial Services Market Leader da PwC Portugal.

A manhã inclui ainda um debate sobre o novo ciclo do crédito, com António Payan Martins (sócio da CMS) e Gustavo Guimarães, partner do fundo Apollo Global Management. Segue-se um painel dedicado à eficiência e ao futuro do trabalho no setor financeiro, com especial foco na inteligência artificial, que contará com as participações de Afonso Eça (administrador do BPI) e Susana Afonso (sócia da CMS).

Painel junta os challengers na banca em Portugal

Alberto Ramos (country manager do Bankinter), Pedro Pimenta (presidente da comissão executiva do ABANCA) e Ruben Germano (general manager do Revolut) protagonizam, de seguida, um painel que junta alguns dos principais challengers que estão a colocar em causa o statu quo na banca em Portugal. O Bankinter tem-se destacado no crédito à habitação e na eficiência operacional; o ABANCA é um challenger no financiamento à economia e na expansão num mercado fechado; e o Revolut assume-se como o challenger total, que desafia no digital, na inovação e na experiência do cliente.