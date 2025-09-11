Ministro das Finanças admite que crescimento do PIB está abaixo da “ambição” do Governo

O ministro das Finanças reconheceu esta quinta-feira, 11 de setembro, que o nível de crescimento da economia portuguesa está aquém da “ambição” do Governo, mas sublinhou que o desempenho é superior ao da zona euro no contexto de incerteza global.“O nosso crescimento tem sido de 2% ou superior a 2%, o que ainda está abaixo do objetivo, da ambição do Governo, mas continua a ser bastante superior à média da zona euro”, referiu no encerramento da conferência “Portugal’s position in a changing global order” (“A posição de Portugal numa ordem global em mudança”), realizada na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, Oeiras.No encontro organizado pelo grupo do jornal britânico Financial Times, no qual discursou em inglês, Joaquim Miranda Sarmento ressalvou que “a economia portuguesa tem demonstrado uma enorme resiliência e capacidade de adaptação, especialmente desde a pandemia” e mostrou-se confiante de que conseguirá resistir aos choques externos..Eurostat revê em alta crescimento do PIB da zona euro para 1,5% no 2.º trimestre.Crescimento económico: mérito dos governos ou demagogia política? O caso do 1º Trimestre 2025.