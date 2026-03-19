Há dezenas de petroleiros ancorados no Golfo Pérsico à espera de sair por Ormuz. Muitos têm sido alvo do Irão.
Há dezenas de petroleiros ancorados no Golfo Pérsico à espera de sair por Ormuz. Muitos têm sido alvo do Irão.Foto: Royal Thai Navy / Handout
Economia

Mercados ainda acreditam no desbloqueio de Ormuz até ao verão, mas desânimo alastra

Num cenário menos mau do grupo ING, média do preço do petróleo sobe de 76 dólares no 1.º trimestre para 91 dólares no 2.º. Só depois alivia, mas o mal está feito e já se fala em subidas de juros.
Luís Reis Ribeiro
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