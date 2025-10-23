Menzies. Governo dá “esperança” a trabalhadores. “Não faremos greve a favor da empresa A ou B”, diz sindicato

O Governo reuniu esta semana com os vários sindicatos da Menzies/SPdH para discutir o futuro dos trabalhadores da empresa. Os encontros aconteceram dias depois de se saber que a ANAC atribuiu, preliminarmente, as licenças de handling ao consórcio Clece/South no âmbito do concurso internacional para a assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, conforme o DN avançou.As reuniões terminaram ontem, com a última estrutura sindical a ser recebida no Ministério das Infraestruturas e Habitação ao início da tarde. Ao Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (Sttamp), o Executivo deixou "um sinal de esperança" sobre a eventual transição entre empresas."As preocupações do Governo são as mesmas que as nossas que é, no fundo, assegurar que os trabalhadores continuem com os mesmos direitos que já têm. O Governo também quer a proteção dos três mil trabalhadores que dependem desta decisão da ANAC e desta mudança de empresa. Sentimos, da parte do Executivo, uma boa abertura para que, em possíveis reuniões com os vencedores do concurso, este tema seja abordado e seja um tema fraturante", diz Pedro Magalhães ao DN.O representante do Sttamp assegura que a greve não está em cima da mesa caso as condições laborais sejam devidamente asseguradas e escusa-se a apontar preferências. "Já passámos por inúmeras empresas e a nossa preocupação é, unicamente, o direito dos trabalhadores e não a empresa que ganha os concursos. Não nos interessa se é a empresa A ou B, não estamos aqui para proteger nenhuma e não iremos fazer paralisações a favor de uma ou de outra", assegura.No início da semana, o Governo recebeu outros dois sindicatos. "Da parte do MIH foi-nos garantido total empenho em evitar disrupções nos aeroportos, bem como situações de instabilidade e conflitualidade laboral", referiram, num comunicado conjunto, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) e o Sindicato dos Trabalhadores de Handling, Da Aviação e Aeroportos (STHAA).As duas estruturas sindicais referem ter alertado o MIH que um eventual clima de instabilidade poderá resultar no fim da paz social. "Qualquer outro cenário que não seja o de respeitar as premissas expressas no plano de recuperação da SPDH, aprovado pela quase unanimidade dos credores, poderá levar a um clima de instabilidade e conflitualidade laboral que se arrastará por muitos meses, eventualmente anos", alertam.Os representantes dos trabalhadores são claros a defender a continuidade da Menzies à frente da operação e asseguram que irão agora acompanhar "com total vigilância os desenvolvimentos, na expectativa de que o relatório final venha a atribuir as licenças a quem tem essa capacidade: trabalhadores, recursos humanos, equipamentos e contratos, ou seja, a SPdH". .A um passo de perder as licenças, Menzies abre guerra a novo operador .Menzies (antiga Groundforce) perde concurso para o handling dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro