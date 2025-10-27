Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Parlamento, Lisboa, 27 de outubro de 2025.Foto: Leonardo Negrão
Economia

Margem do OE “é muito curta”, “não sobe impostos”, nem há extra nas pensões baixas, mas salário mínimo aumenta

Primeiro de dois dias de debate da proposta de OE para 2026. Tom do PM foi cordato com o PS, de José Luís Carneiro, mas embates com André Ventura e Mariana Leitão foram muito agressivos.
Luís Reis RibeiroFrederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Assembleia da República
edição impressa
Orçamento do Estado 2026

