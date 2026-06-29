O primeiro-ministro acompanhado (à direita) pelo CEO da Lufthansa no evento oficial de apresentação da fábrica alemã em Santa Maria da Feira.
O primeiro-ministro acompanhado (à direita) pelo CEO da Lufthansa no evento oficial de apresentação da fábrica alemã em Santa Maria da Feira. José Coelho/Lusa
Economia

Lufthansa lança fábrica e Help Alliance no país e Montenegro crê na multiplicação de investimentos

CEO da Lufthansa e Luís Montenegro juntaram-se em Santa Maria da Feira na cerimónia da primeira pedra da fábrica do grupo. Spohr evidenciou apetite alemão pela TAP e pela sua ligação ao Brasil.
Sónia Santos Pereira
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