Lucro da Navigator cai mais de 64% até março para 17,2 milhões de euros

A Navigator totalizou 17,2 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre, uma descida de 64,3% relativamente aos primeiros três meses de 2025, foi hoje comunicado ao mercado. “O resultado líquido foi de 17,2 milhões de euros contra 27 milhões de euros no trimestre anterior e 48,3 milhões de euros no período homólogo”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cedeu 43,9% para 64,8 milhões de euros. As vendas totais da papeleira fixaram-se em 426,8 milhões de euros, abaixo dos 529,3 milhões de euros apurados em igual trimestre de 2025. Já a dívida líquida remunerada ascendeu a 675,4 milhões de euros, agravando-se em 15,1%..Navigator aumenta preços dos guardanapos e papel higiénico entre 5 e 7% para mitigar custos.Navigator ruma ao futuro com apostas no papel tissue e nas cápsulas de café\n