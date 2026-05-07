As vendas totais da papeleira fixaram-se em 426,8 milhões de euros.
As vendas totais da papeleira fixaram-se em 426,8 milhões de euros. Foto: D.R.
Economia

Lucro da Navigator cai mais de 64% até março para 17,2 milhões de euros

A dívida líquida remunerada ascendeu a 675,4 milhões de euros, agravando-se em 15,1%.
DN/Lusa
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A Navigator totalizou 17,2 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre, uma descida de 64,3% relativamente aos primeiros três meses de 2025, foi hoje comunicado ao mercado. 

“O resultado líquido foi de 17,2 milhões de euros contra 27 milhões de euros no trimestre anterior e 48,3 milhões de euros no período homólogo”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cedeu 43,9% para 64,8 milhões de euros. 

As vendas totais da papeleira fixaram-se em 426,8 milhões de euros, abaixo dos 529,3 milhões de euros apurados em igual trimestre de 2025.  Já a dívida líquida remunerada ascendeu a 675,4 milhões de euros, agravando-se em 15,1%.

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